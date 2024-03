Star Wars Celebration 2025, la locandina con Darth Vader in Giappone è sensazionale

Sui canali social della Star Wars Celebration è stato pubblicato il poster dell'evento del 2025 con protagonista Lord Darth Vader, che campeggia sul manifesto giapponese. Una locandina molto apprezzata dai fan e utilizzata per annunciare informazioni sui biglietti che saranno in vendita per la grande convention.

In base alle informazioni fornite sul post, i biglietti saranno in vendita giovedì 2 maggio alle 19.00 (ora degli USA)/venerdì 3 maggio alle 8.00 (ora del Giappone). Gli acquirenti dei biglietti VIP Jedi Master del 2023, in base a quanto spiegato nel post, avranno accesso prioritario ad un numero limitato di biglietti tramite la prevendita il 1° maggio alle 12.00 (ora degli USA).

Oltre alle informazioni legate ai biglietti, i fan sono rimasti incantati dalla splendida Key Art per Star Wars Celebration Japan. Secondo la descrizione, la locandina è 'ispirata allo stile tradizionale di pittura ad inchiostro giapponese noto come sumi-e, cattura l'essenza sia di Star Wars che dell'arte giapponese'.

L'evento è stato inaugurato nel 1999, in occasione della trilogia prequel, a Denver, in Colorado, da Lucasfilm e George Lucas, che in questi giorni ha preso le difese della Disney per le critiche legate alla saga sequel. La Star Wars Celebration è un evento imprescindibile per i fan di Star Wars e solitamente è caratterizzata da diversi annunci di progetti, con proiezioni, mostre e cosplay.



Nelle scorse ore è stata annunciata una mega maratona di Star Wars sulla saga di Skywalker e durerà quasi 24 ore.

