Star Wars Celebration 2023, quali annunci vedremo? Siamo a Londra per seguirli!

Come ogni anno, lo Star Wars Celebration sarà presumibilmente teatro di grosse sorprese per quanto riguarda l'universo ideato da George Lucas: l'evento targato Lucasfilms non si traduce mai in un nulla di fatto, e visti i tanti progetti in corso d'opera per quanto riguarda cinema e serie TV è inevitabile aspettarsi qualcosina.

Mentre si parla del ritorno del Lando Calrissian di Donald Glover, noi di Everyeye non stiamo qui a girarci i pollici: il nostro Gabriele Laurino sarà infatti a Londra per seguire l'evento che si terrà nel corso di questo fine settimana, aggiornandoci quindi live su quelle che saranno le principali sorprese svelate da Kathleen Kennedy e soci.

Inutile dire che il grosso delle aspettative riguarda Ahsoka: la serie con Rosario Dawson è dovrebbe arrivare su Disney+ in tempi non troppo lunghi, ragion per cui sembra lecito aspettarsi un trailer comprensivo di data d'uscita; meglio non riporre troppe speranze, invece, nel settore grande schermo: i prossimi film di Star Wars sono progetti ancora in alto mare (lo stesso Bob Iger, d'altronde, ha recentemente avuto da ridire sulla gestione dello Star Wars cinematografico), per cui ricevere aggiornamenti concreti a breve sembra poco meno che un'utopia. E voi, su cosa puntate? Fatecelo sapere nei commenti!