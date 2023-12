Star Wars, casting call per il film sequel su Rey: svelato l'inizio delle riprese?

Quando inizieranno le riprese del nuovo film di Star Wars? Un nuovo aggiornamento relativo ad una lista di casting potrebbe appena aver svelato la data che Lucasfilm ha in mente per dare il via ai lavori al sequel di Episodio 9 con Rey di Daisy Ridley.

Secondo Production List, il servizio di monitoraggio delle produzioni della Film & Television Industry Alliance, il film senza titolo di Star Wars inizierà le riprese il 7 aprile 2024 a Londra, nel Regno Unito: in base alle (poche) informazioni note, il prossimo film della saga sarà ambientato 15 anni dopo gli eventi di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker del 2019, e seguirà Rey nel tentativo di dar vita ad un nuovo Ordine Jedi. La nuova lista di produzione arriva pochi giorni dopo che l'insider Jeff Sneider aveva rivelato sul podcast The Hot Mic che le notizie sul casting per il film di Star Wars potrebbero arrivare entro la fine dell'anno.

Ricordiamo che il film di Star Wars senza titolo è entrato in sviluppo nell'ottobre 2022, con Damon Lindelof e Justin Britt-Gibson alla sceneggiatura, con la regia affidata a Sharmeen Obaid-Chinoy, che ha diretto due episodi della serie Disney+ Ms. Marvel. Successivamente, però, nel febbraio 2023 Lindelof e Britt-Gibson hanno lasciato il progetto e Lucasfilm ha scelto Steven Knight di Peaky Blinders per sostituirli, prima di annunciare ufficialmente il film alla Star Wars Celebration del 2023.

Sebbene Lucasfilm non abbia annunciato ufficialmente una data di uscita, il film dovrebbe uscire il 22 maggio 2026, che in base al calendario delle nuove uscite Disney fino al 2031 è la data occupata dal primo film di Star Wars senza titolo in programma.