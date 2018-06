Star Wars: Carrie Fisher si è pentita di aver rivelato la sua relazione con Harrison Ford

La relazione che Harrison Ford e Carrie Fisher hanno portato avanti, è durata solamente 3 mesi e l'attrice, dopo quarant'anni dall'accaduto, l'ha rivelato nel suo libro "The Princess Diarist", del quale stava facendo promozione quando è morta a causa di un attacco di cuore occorso nel volo di ritorno da Londra a Los Angeles.

A quanto pare però, Carrie Fisher si è pentita di aver rivelato i dettagli della sua relazione con l'attore co-protagonista Ford e a rivelarlo è il fratello della defunta attrice, Todd Fisher, che sta per pubblicare il suo libro sulla madre, Debbie Reynolds, e sulla sorella Carrie, intitolato "My Girls: A Lifetime With Carrie and Debbie" - Le mie Ragazze: una vita con Carrie e Debbie.

Secondo quanto riportato da Todd Fisher, Debbie Reynolds era contraria alla pubblicazione di quella particolare parte della vita della figlia e, dopo l'uscita del libro, Carrie Fisher ha dato ragione alla madre, pentendosi di aver rivelato quell'informazione specifica.

"Quello che Harrison e che molti altri probabilmente non sanno è che Carrie è andata da mamma non appena il libro è diventato una tale "pietra dello scandalo" e le ha detto "Avevi ragione, non avrei dovuto rivelare quella storia". Per quello che vale, Harrison, lei si è veramente pentita di aver esposto i fatti relativi a quella storia," ha dichiarato Todd.

La relazione tra i due ebbe luogo durante le riprese del primo film di Guerre Stellari, nel 1976, durò tre mesi e poi Ford tornò a casa, dalla moglie dell'epoca e dai loro due figli. Il matrimonio dell'attore finì poco dopo ma la Fisher ha dichiarato nel libro che "la cosa non ha avuto nulla a che fare con me."