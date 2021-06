Star Wars, Carrie Fisher avrà una stella sulla Hollywood Walk of Fame

Hollywood Walk of Fame ha annunciato ufficialmente la lista delle star che nel 2022 riceveranno la loro stella per i contributi forniti all'industria dello spettacolo. Tra i nomi spicca quello di Carrie Fisher, indimenticata protagonista della saga di Star Wars, nella prima trilogia e non solo, nel ruolo della principessa Leia Organa.

Fisher è soltanto una delle star che riceveranno questo riconoscimento. Nella lista figurano anche Ewan McGregor, Macaulay Culkin, Willem Dafoe, Salma Hayek, Michael B. Jordan, Regina King, Ray Liotta, Jason Momoa, Tessa Thompson e Francis Ford Coppola.



Anche la categoria televisiva comprende professionisti affermati del calibro di Ming-Na Wen, Bob Odenkirk, Holly Robinson-Peete, Norman Reedus, Jean Smart, Kenan Thompson e un'icona del piccolo schermo come Greg Berlanti.

Carrie Fisher è sicuramente uno dei nomi più illustri tra quelli della lista di star che farà parte della Walk of Fame; l'attrice è ancora oggi molto ricordata e lo scorso dicembre la figlia Billie Lourd pubblicò un commovente messaggio a quattro anni dalla scomparsa della madre.

Per quanto riguarda le cerimonie di assegnazione, al momento non sono state fissate date precise:"I destinatari hanno due anni di tempo per programmare le cerimonie".



Ogni anno tantissimi colleghi ricordano l'attrice: anche il giorno dell'ultimo anniversario dalla scomparsa Mark Hamill e i fan hanno ricordato Carrie Fisher, icona di Star Wars conosciuta in tutto il mondo grazie al personaggio di Leia Organa, prima principessa e poi generale.