Star Wars: quella volta in cui una canzone ha spoilerato la trama di Episodio I

Star Wars: Episodio 1 - La Minaccia Fantasma ha segnato il ritorno della saga di George Lucas dopo più di quindici anni dal sesto capitolo, riaccendendo la passione tra i fan del franchise. In occasione dello Star Wars Dayraccontiamo di quella volta in cui un cantante parodistico ha rischiato di spoilerare al mondo il primo incontro con Anakin.

Oggi, 4 maggio, si celebra lo Star Wars Day: noi ne approfittiamo per rispolverare la strana storia della canzone The Saga Begins di "Weird Al" Yankovic e del rischio spoiler riguardo la trama di La Minaccia Fantasma.

Era il 1999 e La Minaccia Fantasma stava per uscire al cinema quando il cantante statunitense di musica parodistica ha dedicato una canzone al film dopo la hit Yoda uscita a seguito della prima trilogia della saga.

La particolarità dell’opera del cantante sta nell’essere riuscita ad anticipare la trama del primo capitolo della trilogia prequel nonostante Yankovic non avesse avuto diritto a una proiezione in anteprima e avesse dovuto lavorare di ricerca e fantasia spulciando tra indiscrezioni e facendo un taglia e cuci delle informazioni disponibili.

Erano i primi anni di Internet e cominciava, inesorabile, la battaglia epocale tra insider e nemici giurati delle anticipazioni che ancora oggi impazza sulla rete e che mette i più curiosi in contrapposizione con coloro che credono che per godere al meglio di un prodotto d’intrattenimento l’effetto sorpresa sia un elemento fondamentale.

La canzone, che vi lasciamo in calce all’articolo, immagina correttamente quella che sarà la trama di La Minaccia Fantasma presentando anche personaggi a loro modo iconici come Jar Jar Binks e anticipando le reazioni del consiglio degli Jedi di fronte al giovane Skywalker.

La canzone uscì circa un mese prima del film spoilerando di fatto gli avvenimenti dell’opera di Lucas e ottenendo allo stesso tempo l’approvazione dei fan e dello stesso creatore di Star Wars e creando un piccolo precedente che, sebbene dimenticato da molti, fa parte a pieno titolo della storia del franchise Lucasfilm.

Augurando a tutti voi un buon Star Wars Day. Che la Forza sia con Voi.