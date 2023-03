Star Wars: cancellati i film di Patty Jenkins e Kevin Feige, avanti con Taika Waititi

Era parecchio tempo che non avevamo più notizie dalla Lucasfilm circa i suoi piani per il futuro della saga di Star Wars al cinema. Mentre sul fronte televisivo la galassia lontana lontana continua a espandersi, lo studio è stato piuttosto indeciso su come procedere sul grande schermo con i film di Patty Jenkins e Kevin Feige che non arriveranno.

Nella giornata di ieri, un articolo di Variety ha rivelato che due potenziali film di Star Wars, da tempo in fase di sviluppo, non sono più in lavorazione presso la Lucasfilm. Si tratta di Star Wars: Rogue Squadron di Patty Jenkins e il film senza titolo prodotto da Kevin Feige, capo capo dei Marvel Studios. Secondo l'articolo, nessuno dei due progetti è attualmente in fase di sviluppo presso lo studio.

Altri film rimangono ancora in lavorazione, tra cui il film di Star Wars diretto da Taika Waititi e quello affidato a Sharmeen Obaid-Chinoy di Ms. Marvel e scritto da Damon Lindelof (Watchmen, Lost) e Justin Britt-Gibson (Counterpart). Secondo quanto riportato il mese scorso, i piani dello studio potrebbero essere svelati alla convention Star Wars Celebration Europe prevista per il prossimo aprile.

Star Wars: Rogue Squadron è stato annunciato per la prima volta dalla stessa Jenkins alla fine del 2020 e inizialmente doveva uscire nelle sale a dicembre di quest'anno. Vari aggiornamenti, tra cui il coinvolgimento e poi l'abbandono della Jenkins in Wonder Woman 3 della DC, hanno rimesso in discussione il progetto, che è stato spostato dal calendario delle uscite della Disney. Alla fine dell'anno scorso la Jenkins aveva fatto intendere di essere ancora al lavoro su Rogue Squadron, ma il film non è mai entrato in produzione.

Del film di Feige si sapeva ancora meno, a parte il fatto che era stato scritto da Michael Waldron, sceneggiatore di Doctor Strange nel Multiverso della Follia. Ora Waldron sta scrivendo Avengers: Secret Wars per i Marvel Studios e, considerando il numero di progetti futuri che lo studio ha in cantiere, ha senso che il film di Star Wars non sia più in sviluppo.

Sempre Variety, infine, sostiene che il film di Taika Waititi dovrebbe uscire a dicembre 2025 e il regista potrebbe anche interpretare un piccolo ruolo nel film (come avvenuto anche nel suo Jojo Rabbit).