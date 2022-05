Star Wars, brutte notizie anche per il progetto prodotto da Kevin Feige

Dopo aver aggiornato sulla trilogia Star Wars di Rian Johnson, nel corso della lunga intervista concessa a Vanity Fair la presidente della Lucasfilm Kathleen Kennedy ha anche accennato al progetto prodotto da Kevin Feige del quale a lungo si era parlato nei mesi scorsi. Ecco le parole della produttrice sul collega, mente creativa dietro la Marvel.

Del film Star Wars prodotto da Feige si parla da diversi mesi ma fino ad oggi nessun elemento concreto è stato mai confermato dalla produzione né dallo stesso Feige. Attraverso l'intervista a Vanity Fair, la Kennedy ha cercato di far chiarezza anche su questo vociferato progetto che potrebbe portare la mente dietro i Marvel Studios alla Lucasfilm:

È vero che Kevin Feige produrrà un film di Star Wars? - si legge nell'articolo - "Mi piacerebbe vedere quel film un giorno" risponde la Kennedy. "Ma al momento no, non c’è nulla di specifico". Quindi, il progetto di Star Wars prodotto da Kevin Feige al momento non si è concretizzato alla Lucasfilm, segno che il produttore è ancora costantemente impegnato a programmare i prossimi anni del Marvel Cinematic Universe e, considerando quanto è complicato il Multiverso introdotto nella Fase 4, diremmo che per il prossimo futuro Feige non avrà un momento libero.

Come già detto, anche la trilogia di Rian Johnson è stata accantonata e la spiegazione è piuttosto semplice: il regista si è legato a Netflix per lo sviluppo dei film di Knives Out e altri progetti e sarà quindi occupato per i prossimi anni. "Rian è impegnato con Knives Out" ha dichiarato la produttrice, "e l'accordo che ha fatto con Netflix lo terrà occupato per diversi film".

Per altri approfondimenti, guardate la nuova foto del franchise di Star Wars, con Obi-Wan Kenobi, il Mandaloriano, Ahsoka Tano e Cassian Andor tutti insieme in un unico scatto!