Star Wars, brutte notizie per il film di Dave Filoni dopo The Mandalorian e Grogu

Dopo l'annuncio del film di The Mandalorian e Grogu, in queste ore sono emerse anche nuove informazioni sul misterioso lungometraggio di Star Wars sviluppato da Dave Filoni, annunciato da Lucasfilm alla scorsa Star Wars Celebration.

Secondo la newsletter Heat Vision di The Hollywood Reporter, infatti, dopo la fine degli scioperi di Hollywood Lucasfilm ha deciso di passare dal dare priorità alla quarta stagione di The Mandalorian alla rapida realizzazione di The Mandalorian e Grogu. Ciò avrebbe messo in secondo piano il film di Dave Filoni, sempre stando a The Hollywood Reporter, che è ancora in fase di sviluppo attivo ma che arriverà molto probabilmente dopo la seconda stagione di Star Wars: Ahsoka, che è stat recentemente confermata in via ufficiale per la piattaforma di streaming on demand Disney+.

Non è chiaro a questo punto quanto saranno collegati i due film, ma ci si aspetta che entrambi porteranno a compimento tutte le trame iniziate dalle serie tv del cosiddetto MandoVerse: il film di The Mandalorian e Grogu, infatti, pare che sia stato pensato per sostituire la quarta stagione di The Mandalorian, che avrebbe avuto un totale di sei episodi.

In attesa di ulteriori novità, ricordiamo che Lucasfilm sta sviluppando anche altri due film di Star Wars, uno dedicato a Rey e ambientato dopo gli eventi de L'ascesa di Skywalker e un altro scritto e diretto da James Mangold.