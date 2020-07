Star Wars, Brie Larson conferma:'Ho fatto un provino per la saga'

Brie Larson ha raccontato di aver sostenuto in passato un provino per entrare a far parte della saga cinematografica di Star Wars. Dopo aver conquistato il premio Oscar quale miglior attrice protagonista grazie a Room, Larson è entrata nell'olimpo dei film per il grande pubblico grazie al ruolo di Carol Danvers in Captain Marvel.

Dopo l'annuncio di Kevin Feige come responsabile del futuro del franchise di Star Wars sono nate diverse speculazioni circa l'ingresso di Brie Larson all'interno del Marvel Cinematic Universe; prima di Rosario Dawson pare che la stessa Larson sia stata presa in considerazione per il ruolo live action di Ahsoka Tano.

Una speculazione non troppo lontana dalla realtà, visto che è stata proprio Brie Larson a confermare di aver sostenuto in passato un provino per Star Wars nel corso di una chiacchierata con degli amici in un video pubblicato su YouTube, dove racconta di aver partecipato ad un'audizione anche per un film di Terminator e Hunger Games.



"In realtà stavo pensando al reboot di Terminator oggi perché avevo una gomma a terra ed ero tipo 'Oh, l'ultima volta che ho avuto una gomma a terra è stato quando stavo guidando nel mio provino per Terminator. Ho avuto una gomma a terra all'audizione e poi non ho ottenuto la parte".

Brie Larson non ha fornito ulteriori dettagli sull'audizione di Star Wars, ma ha riso quando l'amica le ha chiesto come fosse andato, visto che l'attrice non ottenne la parte.

