Star Wars: Brie Larson alimenta i rumor che la vogliono nel film di Kevin Feige

Con la notizia che Kevin Feige sta producendo un film di Star Wars per la Lucasfilm, è emerso anche che il boss dei Marvel Studios abbia già contattato un'importante attore per la parte da protagonista, ma l'identità - e il sesso - di costui è rimasta segreta.

In molti hanno pensato a Brie Larson, notoriamente appassionata delle storie narrate dall'universo creato da George Lucas, e adesso l'attrice di Captain Marvel si è volontariamente tirata in mezzo al discorso postando su Twitter una foto abbastanza emblematica.

Come potete vedere in calce all'articolo, la vincitrice del premio Oscar si è mostrata ai suoi follower insieme all'iconico C-3POcon indosso un abito da Jedi e una spada laser in mano, scrivendo nella didascalia di accompagnamento al post: "Qualcuno ha detto Star Wars?".

Insomma, il tempismo della pubblicazione del post non è certo casuale, anzi sembra quasi una sorta di dichiarazione d'intenti: voi cosa ne pensate? Vorreste vederla muoversi in una galassia lontana lontana? Fatecelo sapere nella sezione dei commenti.

Vi ricordiamo che Brie Larson non farà parte della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, dato che Captain Marvel 2 è sì attualmente in produzione ma lontano dall'essere stato annunciato ufficialmente, e dovrebbe uscire nel corso della Fase 5. Nei prossimi anni il suo ruolo all'interno del MCU dovrebbe crescere di importanza, e probabilmente il personaggio assumerà la guida di un eventuale nuovo gruppo di supereroi che sorgerà dalle "ceneri" degli Avengers; inoltre, voci di corridoio suggeriscono che dovrebbe avere una parte anche nella mini-serie Ms. Marvel, attualmente in sviluppo per Disney+.