Star Wars, Brian De Palma ricorda il suo contributo a Una nuova speranza

Insieme a George Lucas, Steven Spielberg, Martin Scorsese e Francis Ford Coppola, Brian De Palma è uno dei registi simbolo della New Hollywood. Nonostante Lucas sia il creatore del franchise, anche gli altri colleghi e amici hanno dato il loro contributo e i loro consigli per la costruzione dell'immaginario fantascientifico più noto al mondo.

Brian De Palma venne scelto da Tom Cruise per Mission: Impossible, consigliato da Spielberg. Ma il regista ha ricordato il periodo di Star Wars:"Tutti quelli che sono stati coinvolti in quell'incontro, ognuno ha una visione diversa di quello che è successo" ha raccontato il regista al podcast Light the Fuse:"Stavo giusto guardando la biografia che hanno fatto di Steven [Spielberg] e ha raccontato come l'ha vista. Mi dipingono sempre come il ragazzo che dice la cosa peggiore che fa impazzire tutti, ma se vuoi mostrarmi qualcosa ti dirò quello che penso. Perché sono lì, se non per fornire una valutazione onesta di ciò che ho visto? E in questo caso, il fatto che Steven dica che solo lui ha visto le possibilità di Star Wars, non è proprio vero".



"Abbiamo tutti visto come una cosa fantastica quella che George aveva fatto ed eravamo ben consapevoli di dove non ci fossero gli effetti speciali, e di come avevano tagliato tutti questi aerei da altri film che avrebbero dovuto essere le navi [spaziali], e cose del genere. Ma ho fatto una battuta sulla Forza, è vero... ho solo pensato all'idea della Forza, sai. "La Forza", ho continuato a ripeterlo. Sembra un grande nome per questo tipo di guida spirituale, La Forza. Quindi inutile dire che avevo molto da dire sulla Forza, cosa su cui ovviamente mi sbagliavo terribilmente".



Nel 2020 Brian De Palma demolì i film contemporanei, definendoli tutti uguali.