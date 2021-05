Star Wars, BossLogic omaggia Darth Vader con una splendida fan-art

Anche quest'anno il 4 maggio ha visto i fan di Star Wars di tutto il mondo brindare insieme (virtualmente, purtroppo) per celebrare una delle saghe più amate di tutti i tempi: i modi per festeggiare lo Star Wars Day non mancano mai, si sa, soprattutto con i social che continuano a fornirci idee una dietro l'altra.

Mentre Disney annuncia l'arrivo sul mercato di una spada laser realmente funzionante, dunque, i fan continuano ad urlare al mondo tutto il loro amore per la saga al grido di #RevengeOfTheFifth, aiutati anche da quel BossLogic che in occasioni del genere non manca mai di dire la sua.

Il celebre digital artist si è dunque fatto vivo in queste ore sui social con una nuova fan-art che omaggia il villain dei villain, vale a dire il nostro Darth Vader: la splendida opera di BossLogic non ci risparmia però uno sguardo al crudele passato del nostro, mostrandoci all'interno dell'iconico casco il volto ustionato e sofferente di un giovane Anakin Skywalker.

Un'immagine che farà sicuramente felici i tanti fan alla ricerca di uno sfondo a tema per i propri smartphone, non trovate? E voi, come avete festeggiato il 4 maggio? Fatecelo sapere nei commenti! Nel nostro nuovo video, intanto, abbiamo messo a confronto le trilogie di Star Wars.