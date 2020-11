Star Wars, Boba Fett ha già incontrato Luke Skywalker prima dell'Episodio VI: i dettagli

Se nell'Episodio V della saga cinematografica di Star Wars, L'Impero colpisce ancora, Boba Fett è ingaggiato da Darth Vader per rintracciare l'equipaggio che ha distrutto la Morte Nera, è nel successivo Il Ritorno dello Jedi che avviene il primo incontro ravvicinato tra il cacciatore di taglie e Luke Skywalker.

Un fumetto del 2015 della serie di Jason Aaron e John Cassaday, però, sembra cambiare le carte in tavola, dimostrando che una battaglia tra Boba Fett e Luke c'era stata anche prima.

Nel fumetto, il giovane Skywalker è nella casa abbandonata di Ben Kenobi, in cerca di risposte, e Boba Fett lanciando una granata lo fa cadere a terra. Nonostante sia momentaneamente accecato, Luke sfodera la sua spada laser e tra i due inizia un furioso combattimento. Proprio quando sta per soccombere, Luke grazie alla Forza riesce a mettere fuori combattimento Boba Fett e a fuggire.

L'episodio non viene menzionato nei film della saga di Star Wars, ma tuttavia la cosa può avere un senso: il cacciatore di taglie non è certo molto loquace, e in più, avendo fallito il suo obiettivo, non avrebbe nessun interesse a parlarne a Darth Vader. Come sappiamo, Boba Fett incontrerà poi Luke Skywalker nell'episodio VI, e sarà scaraventato nella fossa del Sarlacc dove troverà la morte, almeno apparentemente.

La seconda stagione di Star Wars: The Mandalorian, infatti, potrebbe rimettere in discussione anche questa versione, grazie al ritorno di Boba Fett che potrebbe aver anche determinato un evento del secondo episodio, e forse è proprio lì che sentiremo anche il vero racconto di cosa è successo tra lui e Luke.