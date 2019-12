Star Wars, Bob Iger non esclude le trilogie in futuro: 'Ma stiamo lavorando su poche cose'

Durante la première mondiale di Star Wars: The Rise of Skywalker svoltasi a Los Angeles durante la notte italiana Bob Iger, presidente della Disney ha anticipato qualche dettaglio relativo al futuro della saga.

Avvicinato dai microfoni di Variety, il dirigente ha dichiarato che i progetti sui quali la Lucasfilm sta lavorando sono "probabilmente meno di quanto possiate pensare, perché il nostro modus operandi è quello di sceglierne alcune idee e aspettare la loro gestazione, vedere ciò in cui si trasformano", ha detto Iger. "In alcuni casi, rendi quelle idee pubbliche e guardi con attenzione alla reazione del pubblico, così da poterti regolare di conseguenza. Non stiamo lavorando ad un numero spropositato di cose, sicuramente non a tutti quelli che crede la maggior parte delle persone. Penso che il numero di possibilità fornite da questo franchise sia infinito, ma staremo attenti perché il prossimo film sarà davvero importante."

Inoltre, sempre con Variety, il CEO della Walt Disney Company ha confessato che la Lucasfilm potrebbe tornare al formato delle trilogie in futuro.

"Ciò che abbiamo pensato è stato: forse le trilogie sono troppo difficili, quindi per ora faremo un film e poi magari un sequel. Ma non lo sappiamo con certezza al momento."

Voi cosa ne pensate? Ditecelo nella sezione dei commenti.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo all'Everycult su Il Risveglio della Forza e le prime reazioni di The Rise of Skywalker.