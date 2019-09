Star Wars: Bob Iger difende J.J. Abrams dalle critiche di George Lucas su Episodio VII

Nella sua autobiografia appena pubblicata The Ride of a Lifetime: Lessons Learnd From 15 Years as CEO of the Walt Disney Company, curata da Joel Lovell, il ceo della compagnia Bob Iger ha trovato lo spazio anche per parlare di Star Wars e del rapporto con George Lucas.

Il regista e sceneggiatore, che ha venduto la sua Lucasfilm alla Disney nel 2012 per oltre 4 miliardi di dollari, a quanto pare "non ha nascosto la sua delusione" per Il Risveglio della Forza, il primo film della saga sotto la guida della Disney.

L'opera, diretta da J.J. Abrams e arrivata a dicembre del 2015, divenne all'epoca il terzo maggior successo della storia del cinema posizionandosi dietro ad Avatar e Titanic come unico altro film ad aver superato la soglia dei 2 miliardi di incassi. A questi tre si sarebbero aggiunti negli anni successivi Avengers: Infinity War (che non superò il totale di Episodio VII) e Avengers: Endgame (che, sebbene diventato il maggior successo a livello globale, non è riuscito a superare Il Risveglio della Forza a livello domestico, dove il film di Abrams è ancora primo e incontrastato). Ma George Lucas, secondo Iger, non era comunque soddisfatto, perché a suo modo di vedere non c'era "nulla di nuovo" nel film che attirasse la sua attenzione o il suo interesse come spettatore.

"In ciascuno dei film della trilogia originale, era importante per lui presentare nuovi mondi, nuove storie, nuovi personaggi e nuove tecnologie" scrive Iger nel suo libro. "In questo film, mi disse che c'erano stati abbastanza progressi visivi o tecnici. E magari non aveva torto, però non aveva neanche tenuto in considerazione la pressione a cui eravamo sottoposti nel dover realizzare un film del genere. Avevamo creato intenzionalmente un mondo che fosse visivamente e tonalmente collegato ai film precedenti, per non allontanarci troppo da ciò che la gente amava e si aspettava, e George ci stava criticando proprio per quello che era il nostro obiettivo principale."

Il ceo della Disney si è schierato a spada tratta in difesa di J.J. Abrams, che a sua detta "ha fatto qualcosa di quasi-impossibile" nel partire dalle precedenti trilogie per preparare la strada a ciò che sarebbe venuto dopo. A questo proposito, in un'altra sezione del libro, Iger ha ammesso degli errori con Star Wars, un franchise che ad oggi considera sfruttato troppo e troppo in fretta, e che per questo come sappiamo ha dovuto subire alcuni cambiamenti di rotta dopo la delusione commerciale di Solo: A Star Wars Story.

Vi ricordiamo che Star Wars IX: L'Ascesa di Skywalker arriverà dal 18 dicembre, di nuovo con la regia di J.J. Abrams. Per altri approfondimenti, guardate il nuovo poster di Star Wars IX.