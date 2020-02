Star Wars: Bob Iger conferma che il franchise si prenderà una pausa dal cinema

Già subito dopo l'uscita di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker i vertici della Lucasfilm e della Disney avevano annunciato una pausa del franchise dal cinema, intenzione che adesso viene confermata dal CEO della compagnia Bob Iger.

E' chiaro che dopo le polemiche suscitate dall'uscita dell'ultimo film del franchise, che non ha proprio incontrato il favore del pubblico, arrivando a ottenere il punteggio più basso della saga su Rotten Tomatoes, la Disney ha deciso di prendersi tutto il tempo necessario per preparare al meglio il prossimo passo verso il ritorno cinematografico di Star Wars. Nel frattempo, tra The Mandalorian e Star Wars: The Clone Wars, il futuro prossimo del franchise sembra orientato verso il piccolo schermo e questo sembra confermarlo proprio Iger: "La nostra priorità nei prossimi anni sarà la televisione", ha dichiarato, confermando la pausa dalla sala cinematografica per Star Wars.

Tuttavia, il CEO Disney non ha rivelato altri dettagli in merito ai progetti cinematografici di Star Wars; le ultime notizie risalgono a un anno fa, quando la Disney indicò le date di dicembre 2022, dicembre 2024 e dicembre 2026 per i prossimi progetti al cinema (che si tratti della trilogia in mano a Rian Johnson è tutt'altro che assodato). All'epoca, infatti, c'era da poco stato l'annuncio dell'ingaggio di David Benioff e D.B. Weiss - co-creatori di Game of Thrones - per una ulteriore trilogia di Star Wars ma qualche mese dopo i due sono usciti di scena per siglare il loro accordo con Netflix. Sale l'attesa anche per il film che sarà sviluppato sotto la supervisione di Kevin Feige e del quale non abbiamo avuto più notizie.

Intanto, Disney ha da poco comunicato che la seconda stagione di The Mandalorian farà il suo debutto in streaming nell'ottobre 2020, a meno di un anno di distanza dall'arrivo della prima stagione. Per le ultime novità su The Mandalorian passate dalle ultime rivelazioni di Giancarlo Esposito sul Moff Gideon e dall'adorabile foto con George Lucas e Baby Yoda