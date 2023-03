Star Wars, Bob Iger ammette i problemi con i film:'Forse la cadenza era troppo aggressiva'

Bob Iger, CEO Disney, ha ammesso che Lucasfilm ha adottato un approccio maggiormente cauto con i film di Star Wars dopo la controversa trilogia sequel e il fallimento al botteghino di Solo: A Star Wars Story. Negli ultimi anni la produzione si è dedicata maggiormente al comparto televisivo e Iger ha spiegato il motivo.

Ad una conferenza di Morgan Stanley, Iger ha dichiarato:"Solo è stato un po' deludente per noi. Ci ha fatto riflettere e pensare che forse la cadenza con cui venivano distribuiti i film era un po' troppo aggressiva".



Ora la strategia è cambiata, come ha confermato il CEO Disney:"Ci assicureremo che quando ne gireremo uno sia quello giusto. Stiamo procedendo con molta attenzione".



La trilogia sequel di Star Wars con Il Risveglio della Forza (2015), Gli ultimi Jedi (2017) e L'ascesa di Skywalker (2019) ha creato parecchie divisioni e critiche nel fandom, in qualche modo superiori a quelle che colpirono la trilogia prequel uscita nei cinema vent'anni fa.



Nonostante ciò Jon Favreau vorrebbe i sequel della trilogia sequel di Star Wars, per rilanciare ulteriormente il franchise.

Al momento, in base a quanto dichiarato da Iger, la strategia di Lucasfilm sembra piuttosto attendista e concentrata sul reparto televisivo.



In attesa di novità potete leggere il nostro approfondimento sui Jedi più forti di Star Wars.