Star Wars, il blaster di Han Solo battuto a un'asta per 1 milione di dollari!

Alzi la mano chi non sarebbe disposto a spendere cifre anche considerevoli per un cimelio appartenente ad uno dei protagonisti di un film capace di segnare indelebilmente la nostra vita: siamo sicuri che in pochi riuscirebbero a resistere alla tentazione, specie quando si tratta di un franchise amato in tutto il mondo come Star Wars.

Se la passione non conosce limiti, però, lo stesso non può dirsi (purtroppo!) dei nostri portafogli: anche i fan più sfegatati, ad esempio, nulla avrebbero potuto davanti alle incredibili cifre raggiunte quando si è trattato di battere all'asta uno degli oggetti più ambiti e significativi della saga, vale a dire il blaster di Han Solo.

L'arma sfoggiata sin dal primo film dal personaggio di Harrison Ford (che secondo una nuova teoria, tra l'altro, sarebbe anche sensibile alla Forza) partiva ovviamente da una base d'asta già piuttosto alta, essendo valutata tra i 300.000 e i 500.000 dollari: il suo prezzo è però inevitabilmente lievitato, raggiungendo l'assurda cifra di 1.057.000 dollari!

Soldi sicuramente ben spesi per la leggendaria DL-44 Heavy Blaster Pistol del buon Han... Ma insomma, siamo piuttosto sicuri che una cifra del genere avrebbe messo fuori gioco una buona fetta di noi appassionati dalle più modeste possibilità economiche! Cifre da capogiro a parte, intanto, Harry Styles ha recentemente smentito il suo ingresso in Star Wars.