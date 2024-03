Star Wars, Billy Dee Williams tornerà a una condizione: 'Pagatemi un sacco di soldi'

Nel 2019 abbiamo visto Billy Dee Williams vestire nuovamente i panni di Lando Calrissian a quasi 40 anni di distanza dall'ultima comparsa ne Il ritorno dello Jedi: per l'attore si è trattato effettivamente di un'ultima volta o ci sono speranza perché la cosa si ripeta in futuro? A parlarne è stato il diretto interessato.

Costretto dopo Star Wars: Episodio V a subire le accuse dei fan, Williams ha messo in chiaro l'unico, vero criterio da rispettare qualora gli si volesse proporre di tornare per i prossimi progetti del franchise: "Pagatemi un sacco di soldi e vi venderò la mia anima" sono state le parole con cui l'attore ha risposto alla domanda.

Il nostro Lando ha poi parlato dell'interpretazione di Donald Glover in Solo: A Star Wars Story: "Lui fa parte di una generazione completamente nuova. Deve creare qualunque cosa senta di dover creare perché il suo personaggio abbia appeal. È molto talentuoso ed ha una grande immaginazione. Voglio dire che non spetta a me dirgli cosa dovrebbe fare, io mi sono occupato del 20esimo secolo, ora lui si occuperà del 21esimo". È il passaggio di consegne definitivo? Staremo a vedere! Ecco, intanto, quali sono i prossimi film di Star Wars in uscita.

