Star Wars: Billy Dee Williams e Kelly Marie Tran nel cast dello speciale di natale LEGO

Anthony Daniels (C-3PO), Kelly Marie Tran (Rose Tico) e Billy Dee Williams (Lando Calrissian) hanno firmato per prestare le loro voci LEGO Star Wars Holiday Special in arrivo su Disney+ per festeggiare le festività natalizie.

A loro si uniranno doppiatori storici di The Clone Wars quali Matt Lanter (Anakin Skywalker), Tom Kane (Yoda, Qui-Gon Jinn), James Arnold Taylor (Obi-Wan Kenobi), e Dee Bradley Baker (clone trooper).

Stando alla sinossi ufficiale, lo speciale "riunirà Rey, Finn, Poe, Chewie, Rose e i droidi per una gioia festa nel Life Dat. Rey parte per una nuova avventura con BB-8 per acquisire una conoscenza più approfondita della Forza. In un misterioso Tempio Jedi, si ritrova in un'avventura cross-temporale attraverso i momenti più amati della storia del cinema di Star Wars, entrando in contatto con Luke Skywalker, Darth Vader, Yoda, Obi-Wan e altri iconici eroi e vattivi di tutti e nove i film della Skywalker Saga. Riuscirà a tornare indietro nel tempo per il Life Day e imparare il vero significato dello spirito festivo?"

Ispirato al celebre speciale televisivo del 1978 che aveva riunito Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher, Anthony Daniels, and Peter Mayhew dopo gli eventi di Una nuova speranza, LEGO Star Wars Holiday Special debutterà sul servizio streaming il prossimo 17 novembre.

A proposito della galassia lontana lontana, vi ricordiamo che il 30 ottobre arriverà su Disney+ anche la seconda stagione di The Mandalorian.