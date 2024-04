Star Wars, Billy Dee Williams:'Gli attori dovrebbero poter indossare la blackface'

Billy Dee Williams, famoso per il ruolo di Lando Calrissian in Star Wars, ha espresso la propria opinione su una vicenda piuttosto delicata che presumibilmente gli attirerà parecchie critiche. Conversando con Bill Maher nel podcast Club Random, Williams ha parlato della pratica della blackface, fornendo il suo punto di vista.

Billy Dee Wiliams tornerà in Star Wars solo per un sacco di soldi ma in tutto il mondo è conosciuto per aver prestato il proprio talento al personaggio di Lando. Nel podcast ha confessato di aver riso quando vide il film Otello del 1965, in cui Laurence Olivier appare in blackface:"Quando ha interpretato Otello mi sono piegato dalle risate. Ha spinto fuori il sedere e ha camminato con il sedere all'infuori, perché si suppone che le persone nere abbiano sederi grandi. Ho pensato fosse divertente. Mi è piaciuto. Amo quel tipo di cose".

Il conduttore gli ha fatto notare che oggi non gli permetterebbero mai di fare una cosa del genere, Billy Dee Williams ha risposto:"Perché no? Bisognerebbe farlo. Se sei un attore dovresti fare ciò che vuoi fare. Come attore, qualunque cosa tu pensi di poter fare dovresti essere in grado di farla".



L'attore ha proseguito:"Il punto è che non vai avanti nella vita sentendoti una vittima. Rifiuto di vivere la vita dicendo al mondo 'Sono arrabbiato'. Non sarò arrabbiato 24 ore al giorno". Williams ha sottolineato il proprio punto di vista riguardo l'arte e la creatività:"Se devo essere creativo lasciatemi essere creativo come individualista. Non voglio fare nulla basato su questa idea globale che 'sei una persona nera, sei una persona bianca' e cose del genere. Sono un artista. Sono un'entità creativa in questa vita".



In realtà, in passato Billy Dee Williams si era espresso diversamente sulla questione blackface, ritenendolo un espediente banale e scontato. Lo scorso anno, Dan Aykroyd criticò la blackface in Una poltrona per due, affermando che oggi sceglierebbe di non farla.

