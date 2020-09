Star Wars, Billy Dee Williams celebra le Adidas di Lando Calrissian: eccole!

La Adidas ha approntato di recente una nuova linea di calzature interamente dedicata allo Star Wars Universe e personalizzate con i più celebri personaggi della saga di George Lucas; oggi è lo stesso Billy Dee Williams a commentare con gioia l'arrivo del modello interamente dedicato al personaggio di Lando Calrissian da lui interpretato.

Attraverso un post pubblicato sul suo profilo ufficiale Twitter, Williams si è detto profondamente onorato della creazione di un paio di scarpe che recano la sua immagine e omaggiano così il suo personaggio nella saga di Star Wars. Il colore della scarpa in questione riprende poi quelli che erano i colori dell'abbigliamento del personaggio di Lando Calrissian quando lo abbiamo incontrato per la prima volta in Star Wars: Episodio V - L'impero colpisce ancora, ovvero color cielo, con parti di nero intenso e di oro metallico. Il prezzo per questa speciale versione realizzata da Adidas è di 170 dollari.

Per altre iniziative simili, vi rimandiamo al dettaglio delle scarpe Adidas dedicate invece al personaggio di Chewbecca e contraddistinte dalla caratteristica pelliccia che ricorda proprio il Wookie e alleato fedele di Han Solo e dei Ribelli.

Recentemente, abbiamo potuto rivedere Billy Dee Williams nei panni di Lando Calrissian in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, mentre la sua versione più giovane in Solo: A Star Wars Story aveva il volto di Donald Glover e potrebbe addirittura apparire ancora in futuro in un possibile spin-off a lui interamente dedicato, vista la popolarità dell'attore e di questa versione.

Intanto, L'impero colpisce ancora tornerà nelle sale per celebrare il suo 40° anniversario dall'uscita nei cinema.