Star Wars: Billie Lourd ricorda sua madre Carrie Fisher per la Festa della Mamma

Ieri in tutto il mondo si è festeggiata la Festa della Mamma e tra tutti i messaggi condivisi sui vari social network c'è stato anche quello commovente di Billie Lourd, figlia di Carrie Fisher, l'indimenticata e amatissima Principessa Leia dell'universo di Star Wars. Scopriamo cosa ha scritto la Lourd nel suo post.

Innanzitutto, l'attrice ha condiviso un'immagine che la ritre da bambina accanto alla madre, mentre in didascalia ha scritto: "Mando il mio amore a tutti quelli che hanno perso la loro madre e a tutti quelli che stanno passando una complicata Festa della Mamma. Questa è la mia quarta Festa della Mamma senza mia madre e giorni come questo non sono mai facili, ma ho trovato che fare cose che mi connettono di più con lei la rendono più sostenibile - guardare i suoi film preferiti, ascoltare la musica che ascoltavamo insieme, guardare vecchie fotografie e la cosa che preferisco: mangiare e bere quello che le piaceva. (Oggi guarderò Cartoline dall'inferno, ascolterò Tom Petty + Dire Straits, mangerò della mozzarella fritta presa a La Scala, e berrò molta Coca-Cola con tanto ghiaccio). Buona Festa della Mamma, ma questa può essere più che una festa, può essere triste, strana, divertente, arrabbiata o qualsiasi altra combinazione".

Carrie Fisher è morta nel 2016 a causa di un arresto cardiaco. La sua morte avvenne un anno prima dell'uscita nelle sale di Star Wars: Gli Ultimi Jedi, che vede appunto la sua ultima interpretazione in vita della Principessa Leia. La Fisher scompare inoltre il giorno prima della madre, l'attrice Debbie Reynolds.

La Fisher è poi comparsa nei panni del personaggio anche nell'ultimo Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, utilizzando delle scene scartate da Il Risveglio della Forza e rimontandole in modo da inserirle fluidamente nella narrazione dell'ultimo film.