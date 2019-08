Star Wars, Benioff & Weiss potrebbero scrivere un solo film della loro trilogia

Stando a quanto riporta il The Hollywood Reporter, gli accordi fra Lucasfilm e David Benioff & D.B. Weiss per l'annunciata nuova trilogia di Star Wars sarebbero leggermente cambiati.

Inizialmente, infatti, i creatore di Game of Thrones erano stati contattati e in seguito annunciati come sceneggiatori e registi di tre nuovi film del franchise ideato da George Lucas, ma a causa dei numerosi altri impegni cui versano i richiestissimi autori televisivi, reduci da un accordo in esclusiva con Netflix appena firmato, il loro ruolo all'interno del progetto sarebbe stato ridimensionato.

Secondo le fonti del THR i due stanno ancora scrivendo l'intero trattamento della nuova trilogia, di cui alla fine però sceneggeranno integralmente soltanto un film, affidando gli altri due ad altri autori.

"Delle fonti sostengono che i due autori stanno attualmente scrivendo un trattamento completo per una nuova trilogia di Star Wars, che li impegnerà per la sceneggiatura di un solo film (l'accordo originale prevedeva la sceneggiatura di tutti e tre i capitoli). Non è chiaro se il duo, che ha in serbo anche un altro progetto Fox/Disney, farà altro per questa trilogia visti i numerosissimi impegni."

Voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti.

Vi ricordiamo che ad oggi il primo film di Benioff & Weiss per Star Wars è atteso per il 2022, mentre in parallelo Rian Johnson sta continuando i lavori sulla sua personale nuova trilogia di Star Wars.