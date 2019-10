Star Wars batte Star Wars: prevendite record su Fandango per Episodio IX

Non era un mistero che Star Wars: L'Ascesa di Skywalker fosse uno dei capitolo più attesi di sempre della storica saga ideata da George Lucas: l'hype da fine di un'era continua a salire e l'andazzo delle prevendite non fa che confermare certe impressioni.

Dopo pochi giorni dall'inizio della vendita dei biglietti, infatti, Fandango ha registrato quello che è il più alto incasso di sempre per una prevendita di un film di Star Wars, meglio anche di quanto fece Il Risveglio della Forza che, ricordiamo, al botteghino portò a casa qualcosa come due miliardi di dollari in tutto il mondo.

"Star Wars: L'Ascesa di Skywalker sta battendo tutti i film attualmente in uscita e quelli in programmazione nei prossimi tempi, con delle prevendite da record su Fandango. I fan sono in fibrillazione per la curiosità di vedere cosa c'è in serbo per Rey, Finn, Poe, Kylo Ren e tutti gli altri personaggi di Star Wars in questo finale della Saga degli Skywalker, in particolar modo con J. J. Abrams alla regia" ha dichiarato il Managing Editor di Fandango Erik Davis.

I fan, intanto, si interrogano anche sulla possibilità di rivedere un'ultima volta la storica spada laser verde di Luke; lo stesso Mark Hamill ha invece commentato con una sola parola tramite Twitter l'ultimo trailer di questo Episodio IX.