Star Wars: bambina svela buco di trama su R2-D2, Mark Hamill resta di sasso

Una delle domande che ha afflitto per decenni il fandom di Star Wars è questa: perché R2-D2 non ha svelato a Luke Skywalker che Darth Vader era suo padre? La risposta più valida è "perché George Lucas non aveva ancora in mente la trilogia prequel", eppure non si può rispondere così a una bambina sognante che si sta approcciando alla saga.

È quanto successo a un genitore americano proprio di recente, per l'esattezza John Roderick, cantante dei The Long Winters e co-conduttore di Omnibus Project insieme a Ken Jennings, oltre che presentatore di diversi podcast. Roderick ha infatti scritto via Twitter:



"Mia figlia mi ha chiesto 'R2-D2 è sempre stato lì per tutta la storia e non gli è mai stata cancellata la memoria, quindi perché non hai rivelato a Luke che Darth Vader era sua padre a un certo punto della trama?'. Sono rimasto lì seduto e stupefatto finché lei non ha scrollato le spalle e se n'è andata via".



Quindi sì, cosa risponderle in termini di pura trama? Perché, pur sapendo della presenza di R2-D2 nella Trilogia Originale, Lucas lo ha voluto inserire anche in quella prequel, complicando le cose? Una palese svista oppure il rispetto del piccolo robot del cosiddetto silenzio selettivo - come ipotizzato dai fan?



Alla cosa non è mai stata data risposta e infatti neanche Mark Hamill sa rispondere, tanto che, condividendo il tweet di Roderick, l'attore ha scritto: "Ho letto questo tweet, ci ho pensato tanto e a lungo... poi anche io ho scrollato le spalle e me ne sono infischiato".



E voi? Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti. Vi lasciamo alla recensione di Star Wars: L'ascesa di Skywalker.