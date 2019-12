Star Wars, il bacio omosessuale tagliato da The Rise of Skywalker a Singapore

Proprio in queste ore JJ Abrams ha lodato il bacio lesbo in Star Wars: The Rise of Skywalker eleggendolo a simbolo dell'inclusività rappresentata dalla saga, eppure in giro per il mondo c'è ancora molta strada da fare in tal senso.

Ci giunge notizia infatti che a Singapore la sequenza è stata tagliata dalla versione teatrale del film: l'ente di regolamentazione dei media del paese ha dichiarato che Disney ha rimosso la clip per evitare che al film venga assegnata una fascia d'età più alta (attualmente il film nella Città del Leone si attesta sul PG13, che implica un accompagnatore per i minori di 13 anni.

"Il richiedente ha omesso una breve scena che in base alle linee guida per la classificazione dei film richiederebbe una classificazione più alta", ha detto un portavoce dell'Autorità per lo sviluppo dei media di Infocomm.

Ancora oggi, a Singapore il matrimonio tra persone dello stesso sesso è illegale e il sesso tra uomini è un crimine che comporta una pena fino a due anni di reclusione. La legge tace sul sesso tra donne, afferma l'ente benefico LGBT Stonewall, ma le linee guida per la censura affermano che i film che contengono temi o contenuti LGBT come sotto-trama potrebbero essere limitati agli spettatori di età pari o superiore a 18 anni, mentre i film incentrati sull'omosessualità potrebbero essere classificati come vietati ai minori di 21 e oltre, o banditi del tutto.

Secondo l'Hollywood Reporter, diverse persone che hanno visto il film a Dubai hanno riferito che il bacio incriminato è stato rimosso anche in quel mercato. Al momento la Disney non ha risposto alle richieste di un commento.

