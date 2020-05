Star Wars, Baby Jar Jar Binks sarà il vostro nuovo personaggio preferito della saga

L'odio nei confronti di Jar Jar Binks è forse una delle più grandi costanti che unisce le varie sezioni del fandom di Star Wars, ma grazie ad una nuova fan-art quel sentimento potrebbe cambiare in favore del disprezzato Gungan.

Ispirandosi chiaramente al popolare Baby Yoda visto in The Mandalorian, a sua volta ispirato al successo del Baby Groot di Guardiani della Galassia, l'artista Leonardo Viti ha immaginato una versione Baby Jar Jar, e le uniche parole per descrivere il risultato sono probabilmente 'buffo' e 'paffuto'.

Come al solito potete visionare l'immagine in calce all'articolo: cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.

In queste settimane si è vociferato circa un possibile ritorno di Jar Jar Binks nella serie tv su Obi Wan Kenobi attualmente in sviluppo alla Lucasfilm per il servizio di streaming on demand Disney+, che come noto sarà ambientato qualche anno dopo gli eventi di Star Wars: Episodio III - La Vendetta dei Sith, anche se ovviamente non ci sono state conferme ufficiali e considerata la bassa popolarità del personaggio è improbabile che ciò accada.

Ricordiamo che il personaggio fu creato per il pubblico di più giovani che nel 1999 si apprestavano a scoprire per la prima volta la saga con il primo film della trilogia prequel, Star Wars: La Minaccia Fantasma, ma non riuscì a conquistare i cuori dei fan, né dei nuovi né tanto meno dei vecchi. La sua posizione fu aggravata quando, nel corso di una serie di circostanze, contribuì all'ascesa al potere del Cancelliere Palpatine, che ottenuti i pieni poteri politici trasformò la Repubblica in un Impero, inaugurando un'era di orrore e morte ... e fu tutta colpa dell'esserino che vedete qui sotto!