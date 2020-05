Star Wars, Babu Frik ha un passato da caldo amante tenebroso: scoprite tutti i dettagli

Le storie che popolano la galassia lontana lontana di Star Wars sono infinite, e anche se la prima era della saga si è conclusa con Star Wars: L'Ascesa di Skywalker Rise of Skywalker, il nono episodio della serie ha senza dubbio piantato i semi per avventure future.

Una di queste è riguarda Babu Frik, il piccolo e simpatico violatore di droidi che nel film di JJ Abrams riesce a sbloccare il messaggio cifrato nascosto nei circuiti di C-3PO: l'attrice Shirley Henderson, conosciuta per il parte di Mirtilla Malcontenta nella saga di Harry Potter, ha raccontato in una recente intervista con Vanity Fair alcuni retroscena sulla personalità di Babu.

"Al di là del film, Babu ha vissuto una sua vita. Da qualche parte c'è un amore perduto. A volte ci pensa quando si siede nel suo laboratorio e lascia che il suo lavoro faccia allontanare quei pensieri. Questo è quello che penso, comunque."

Ciò solleva alcune domande interessanti, prima fra tutte: chi era l'amore perduto di Babu Frik e perché si sono separati? In passato Lucasfilm non ha perso l'opportunità di esplorare le vite dei personaggi accessori di Star Wars, con le loro storie raccontate nelle varie pubblicazioni successive come libri o fumetti: che anche a Babu Frik sarà concesso tale onore?

La Henderson ha anche condiviso la storia di come ha ottenuto la parte e "incontrato" Babu Frik per la prima volta: "Una sera ero seduta in una stanza d'albergo, in procinto di infilarmi il pigiama e dirigermi verso il mondo dei sogni, quando Nina Gold, la direttrice del casting, mi telefonò e mi chiese se mi sarebbe piaciuto incontrare JJ Abrams e fare un provino per lui ... Quando arrivò il giorno, fui portata nell'ufficio di JJ e ci salutammo, eppure non c'erano veri indizi, quindi inizia a parlare del personaggio che mi sarebbe piaciuto interpretare, cose così. Pochi minuti dopo, JJ portò il modellino di un piccolo esserino raggrinzito, lo posò sul tavolino e disse: 'Questo è Babu Frik'.

