Star Wars, gli autori di Game of Thrones sul loro film cancellato: 'Era sul primo Jedi'

Nel corso di una lunga intervista con The Hollywood Reporter legata a Il Problema dei 3 Corpi, i creatori di The Game of Thrones hanno potuto parlare anche del progetto abortito che avrebbero voluto dedicare all’universo di Star Wars. I due sceneggiatori hanno spiegato l’idea che sarebbe stata alla base del lungometraggio mai venuto alla luce.

Dopo aver riportato la volontà di Chad Stahelski di dirigere un film di Star Wars, torniamo a parlare del franchise creato da George Lucas per ricordare l’opera, mai realizzata, che David Benioff e D.B. Weiss avevano sperato di poter consegnare alla Disney per espandere, a modo loro, la galassia di prodotti relativi alla saga.

A precisa domanda riguardante il film, Benioff ha rivelato: “Volevamo fare The First Jedi. Praticamente una storia su come sia nato l’Ordine degli Jedi, sui motivi della sua nascita, sulla prima spada laser…”.

Weiss ha quindi continuato: “E ci siamo sentiti tremendamente delusi quando Rian Johnson ha chiamato il suo film L’Ultimo Jedi. Ha distrutto completamente l’ovvio titolo dell’opera cui stavamo lavorando”.

Benioff ha infine spiegato cosa sia andato storti: “La Lucasfilm ha finito per non voler fare la storia del Primo Jedi. Avevamo in mente un’idea di storia molto specifica e alla fine hanno deciso di non volerla realizzare. E lo capiamo perfettamente. È la loro compagnia e il loro franchise, ma non eravamo i droidi che stavano cercando”.

Delusione e più di un pizzico di polemica, dunque, da parte dei due autori per il film non realizzato. A proposito del futuro della saga, vi lasciamo a tutte le 4 nuove serie tv dedicate a Star Wars e che arriveranno nel 2024.