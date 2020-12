Star Wars, un autore dei romanzi propone un retcon per Gli Ultimi Jedi: 'È terribile'

Alan Dean Foster, autore degli adattamenti letterari del primo Star Wars e de Il Risveglio della Forza, ha rivelato di aver scritto personalmente un "retcon" de Gli Ultimi Jedi che avrebbe potuto rendere la vita più facile a J.J. Abrams per la realizzazione del capitolo finale della Skywalker Saga.

"Quando ho visto Episodio VIII ho pensato che fosse un film terribile. Un terribile film di Star Wars, e non c'è bisogno di spiegare perché visto che ci hanno già pensato tutti i fan" ha dichiarato lo scrittore (via Comicbook.com). "Ho pensato: 'Come può essere retconnato? Come possiamo aggiustare il più possibile di Episodio VII in Episodio IX?' E ho scritto un trattamento parziale, tentando di spiegare molto delle cose stupide che sono accadute in Episodio VIII".

Nella versione di Foster, in Episodio IX viene spiegato che una parte del cervello di Rey è stata sostituita con delle componenti elettronice, rendendola in parte droide, a causa di una malattia indefinita. Questo in modo da giustificare la velocità con cui riesce ad apprendere le sue abilità da Jedi. "Spiegherebbe perché riesce a lanciare dei massi alla fine di Episodio VIII".

Per quanto riguarda Luke Skywalker, che nel film di Rian Johnson si abbandona alla Forza dopo l'intenso scontro a distanza con Kylo Ren, Foster avrebbe preferito dire addio "come si deve" al personaggio sul finale di Episodio IX. "Alla fine del film, Luke sta morendo sotto un albero e spunta Rey. E le ultime parole di Luke sono "Zia Beru", chiudendo il cerchio dell'intera vicenda."

