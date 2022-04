Star Wars, gli auguri di Mark Hamill a Daisy Ridley:'Sei un'attrice meravigliosa'

Il 10 aprile Daisy Ridley ha compiuto 30 anni e il suo collega e amico Mark Hamill ha pubblicato un post su Instagram per gli auguri di buon compleanno all'interprete di Rey nella trilogia sequel di Star Wars. Ridley è da poco tornata sui social a distanza di sei anni dall'abbandono dalla chiusura dei suoi account.

La star è tornata online giusto in tempo per ricevere gli auguri dai suoi colleghi del franchise. Ecco il messaggio dedicato a Daisy Ridley da Hamill.



"Grido un #DaisyJazzIsobelRidley senza un motivo particolare, a parte essere un'attrice meravigliosa, una persona adorabile e avermi regalato una delle più dolci cavalcate che abbia mai fatto" ha scritto l'attore, pubblicando una foto in cui si trova a cavalcioni sulla schiena della collega.

E se Daisy Ridley ha deciso di tornare sui social, anche Mark Hamill ha optato per un cambiamento, modificando definitivamente il nickname, da @HamillHimself a @MarkHamill.



L'interprete di Luke Skywalker è una delle star più attive sui social e qualche settimana fa rese omaggio ad Alec Guinness, celebre volto di Ben Kenobi nella trilogia originale.

Per quanto riguarda l'interprete di Rey, non è escluso un ritorno di Daisy Ridley in Star Wars nel corso della serata di premiazione dei BAFTA.



Nel frattempo il franchise prosegue con l'esordio slittato di Obi-Wan Kenobi su Disney+ di soli due giorni rispetto alla data inizialmente indicata.