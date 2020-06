Star Wars: un attore perde le fede nuziale in mare, ecco come l'ha ritrovata!

Un attore del cast di Rogue One: A Star Wars Story, Rufus Wright, di recente è stato protagonista di una piccola disavventura. L'attore ha smarrito in mare la sua fede nuziale. Le probabilità di ritrovare un gioiello caduto nell'oceano sono davvero pochissime. Wright l'ha perduto nuotando durante un soggiorno in un resort inglese.

Eppure l'attore è riuscito è riuscito a recuperare il prezioso monile, grazie ad un uomo dotato di metal detector.

"Quando il lockdown si stava allentando abbiamo deciso di tentare una gita alla spiaggia di Frinton, in quanto si tratta di un posto spazioso dove non si arriva a meno di due metri da qualcuno. Scelsi di fare una nuotata al mare e mentre mi trovavo a due o tre piedi di profondità dell'acqua è caduto l'anello. Ho provato a raccoglierlo ma è semplicemente scomparso, sono rimasto in ginocchio per ore a cercarlo. Avevo il cuore spezzato, era un anello d'oro di 22 carati che avevo da quando ci siamo sposati nel 2008. Abbiamo aspettato per ore che arrivasse la marea per vedere se si potesse rivelare ma così non è stato e sono tornato affranto a Londra".



A quel punto la moglie dell'attore ha lanciato un appello agli abitanti del luogo per chiedere aiuto per ritrovare l'oggetto disperso. Un uomo, di nome Adam Ferguson, professore al Colchester Institute, ha risposto all'appello e ha deciso di provare il suo Metal Detector Club, lanciato ufficialmente un mese prima. Incredibilmente il sistema ha funzionato e l'uomo ha deciso di devolvere la ricompensa economica di Rufus Wright (124$) a due enti di beneficenza e ha accettato dall'attore due bottiglie di champagne.

Su Everyeye trovate la recensione di Rogue One: A Star Wars Story e la recensione di Solo: A Star Wars Story, entrambi ambientati nello Star Wars Universe.