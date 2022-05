Star Wars, l'attore del giovane Boba Fett ricorda: 'Non sapevo della morte di Jango'

Tutti ricordiamo la terribile fine di Jango Fett, decapitato senza pietà da Mace Windu sul finale di quel film sì deludente secondo i più, ma non per questo privo di momenti emozionanti, che è Star Wars: L'Attacco dei Cloni. A non esser messo al corrente della morte di Jango per un bel po' di tempo, però, fu proprio il piccolo Boba Fett.

Nell'ambito dello Star Wars Celebration, l'evento durante il quale Kathleen Kennedy ha parlato dei piani per il futuro di Star Wars, è infatti intervenuto anche Daniel Logan, l'attore oggi 34enne che all'epoca del secondo capitolo della trilogia prequel diede volto proprio ad un giovanissimo Boba Fett, prendendo anche parte alla scena della morte di Jango... Senza che questa gli venisse presentata come tale!

"Non sapevo che gli avessero fatto saltare la testa. Quindi andammo alla premiere e ci fu questo: 'AWWWWWW'. Rimasero tutti senza parole quando tagliarono la testa a Jango, eravamo tutti insieme ed io ero l'unico a pensare tipo: 'Sì!', perché non avevo idea di cos'avesse fatto George Lucas. Pensai tipo: 'Ragazzi, sarò in Episodio III! Ho vinto il jackpot!'" sono state le parole dell'attore.

Logan, come sappiamo, non fece la sua comparsa in Star Wars: La Vendetta dei Sith, ma la sua presenza in Episodio II basta comunque a riservargli un posto tra le pagine della storia di quest'incredibile saga. A proposito dell'evento della scorsa settimana, comunque, Dave Filoni ha parlato del ruolo di George Lucas nel futuro di Star Wars.