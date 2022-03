Star Wars: L'Attacco dei Cloni, nelle scene eliminate c'era anche la famiglia di Padmé

Sono passati 20 anni dall'uscita nelle sale di Star Wars: Episodio II - L'Attacco dei Cloni, e tanto si è detto su questo secondo capitolo della saga prequel. Ma sapevate che vi sono tantissime scene eliminate, e tra queste alcune in cui vedevamo anche la famiglia di Padmé (e Anakin a cena da loro)?

Uno degli elementi più discussi della saga prequel è stata sicuramente la relazione tra il protagonista Anakin Skywalker a cui prestava il volto Hayden Cristensen e Padmé Amidala interpretata da Natalie Portman, secondo molti poco sviluppata all'interno della saga.

Ma come per tanti altre opere, anche L'Attacco dei Cloni presentava originariamente un minutaggio superiore, e quindi una quantità maggiore di scene che è poi stata ridotta.

E tra le varie scene eliminate ne abbiamo anche alcune che vanno ad approfondire il rapporto tra i due giovani, come quella in camera di Padmé a Naboo, o quella in cui Anakin viene presentato all'intera famiglia, e rimane anche a cena da loro.

Come potete vedere nel video in calce alla notizia, infatti, padre, madre e sorella sono seduti a tavola assieme alla figlia e al Cavaliere Jedi che la protegge (la conversazione oscilla tra "È il tuo ragazzo?" a "Non sapevo che fossi in pericolo di vita").

La sequenza procede poi in cucina, dove le donne di casa continuano a discutere della vita sentimentale di Padmé, mentre dalla finestra si vedono Anakin e Ruwee (il padre di Padmé) chiacchierare passeggiando in giardino.

E voi, le avevate mai viste queste scene eliminate? Fateci sapere nei commenti.