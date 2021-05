Star Wars: L'Attacco dei Cloni compie 19 anni, i fan celebrano il film sui social

A proposito della componente romantica del film, per molti uno dei punti deboli di Episodio II, Lucas in un'intervista del 2002 ha spiegato: "Si tratta di una storia d'amore un po' diverse, ed è una parte necessaria della trama del viaggio di Anakin. E questa è stata una parte impegnativa, perché i film di Star Wars tendono ad essere orientati all'azione. Essere in grado di rallentare un po' e raccontare una storia d'amore è stata una una sfida, ma penso che ci siamo riusciti abbastanza bene."

What we don't like:

❌ sand (coarse, rough, irritating, gets everywhere)

What we do like:

✅ celebrating the anniversary of Star Wars: Attack of the Clones (cool, fun, entertaining, full of iconic quotes) pic.twitter.com/eE4URuC2ur — Disney D23 (@DisneyD23) May 16, 2021

Today is the 19th anniversary of

Attack of the clones pic.twitter.com/4JycGsi0Wj — chiara ‎✪ (@WINTERJEDII) May 16, 2021

Attack of the clones is the actual underrated masterpiece of Star Wars pic.twitter.com/6V8DCt39St — rasha⁵⁰¹ 🇵🇸 (@anakinsdream) May 16, 2021

May 16, 2000: Star Wars: Attack of the Clones: Doug Chiang’s concept art for the Republic attack gunship. The clone troopers show the scale and hence capacity of the gunships. pic.twitter.com/S65DtMFHx9 — Paul Duncan (@kershed) May 16, 2021

The never-ending saga of Hayden Christensen face planting on the set of Attack of the Clones pic.twitter.com/x4sB9LsSOA — Noah (@keldorjedii) May 16, 2021