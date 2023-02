Star Wars L'attacco dei Cloni: la scena finale doveva essere totalmente diversa!

La trilogia prequel di Star Wars deve da sempre combattere con l’avversione dei fan più accaniti della saga. Oggi ci viene rivelato che il combattimento tra Yoda e il Conte Dooku non sarebbe stato nei piani di Lucas fino all’ultimo momento.

Mentre Pedro Pascal anticipa grandi battaglie nella terza stagione di The Mandalorian, l’universo di Star Wars si interroga su una scena iconica del passato e su come abbia potuto influenzare il finale della trilogia nata a cavallo tra la fine degli anni ’90 e il nuovo secolo.

In un’intervista con Star Wars Theory, il coordinatore degli stunt dei tre episodi più criticati ha confermato che la presenza del Maestro Jedi nella battaglia finale è stata una scelta estemporanea del creatore del franchise, presa nel giorno stesso delle riprese: “È successo quel giorno. Eravamo sul set per filmare, come sarebbe dovuto essere, una battaglia molto più grande con Obi e Anakin, e George ha detto di volerci dentro Yoda. Ha affermato - In qualunque modo inizi, la porta si aprirà e ci sarà Yoda”. Queste le parole di Nick Gillard, che ha concluso: “Nella sequenza di combattimento originale, quando Obi e Anakin si ritrovavano a combattere Dooku, Yoda non ci sarebbe dovuto essere. Al suo posto era previsto un combattimento molto più lungo con Anakin”.

A conti fatti, la scelta di inserire Yoda nella scena potrebbe aver tolto un po’ di pathos al combattimento con Palpatine in La Vendetta dei Sith, che sarebbe potuto essere il primo momento della saga a mostrare Yoda brandire una spada laser.

Intanto, secondo indiscrezioni che paiono fondate, Jon Favreau e Dave Filoni starebbero lavorando ad una nuova serie di Star Wars per Disney+.