Star Wars, all'asta la testa di C-3PO: il valore è letteralmente da capogiro

Uno dei cimeli più importanti di Star Wars, la testa di C-3PO indossata da Anthony Daniels nel primo film del franchise verrà messa all'asta e potrebbe raggiungere il valore di 1 milione di sterline quando sarà battuta il prossimo mese. Un prezzo da capogiro che verosimilmente verrà facilmente raggiunto, secondo le previsioni.

Il copricapo d'oro fa parte di una collezione di oltre 1.800 pezzi di cimeli cinematografici e televisivi che sarà in vendita a Londra dal 9 al 12 novembre. Gestita da Propstore, l'asta proporrà articoli di franchise come Indiana Jones, James Bond e Nightmare - Dal profondo della notte, con il valore della vendita stimato in 12 milioni di sterline.

La testa di C-3PO proviene dalla collezione personale di Daniels ed è apparsa nel classico Star Wars - Una nuova speranza, uscito al cinema nel 1977 e film inaugurale di una delle saghe più importanti nella storia del cinema.

Si tratta di uno degli articoli con il valore più alto, con un prezzo stimato da 500.000 a 1 milione di sterline. Se siete fan del franchise, scoprite i film di Star Wars dal peggiore al migliore.



"Sono entusiasta che Propstore abbia accettato la curatela della mia collezione e confido che i pezzi andranno nelle mani giuste" ha dichiarato Daniels, storico interprete del droide di Anakin Skywalker

"Spero che possa portare soddisfazione ai fan e ai collezionisti di Star Wars in tutto il mondo e dare la possibilità di possedere un pezzo dell'originale".



Nel libro Star Wars: The Making of the Return of Jedi, si racconta di quando Anthony Daniels si offese per il ruolo di C-3PO all'inizio della saga.