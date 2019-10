Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, i volti dei Cavalieri di Ren non verranno mostrati?

Secondo quanto riportato da ScreenRant, sembrerebbe assai probabile che i Cavalieri di Ren indosseranno i loro elmi per tutta la durata di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, senza rivelare mai la propria identità.

I Cavalieri di Ren sono l'ordine Sith che Kylo Ren ha formato dopo aver abbandonato bruscamente il suo addestramento da Jedi con Luke Skywalker e abbracciato il Lato Oscuro e il consiglio del Leader Supremo Snoke. Questi li abbiamo potuti ammirare per la prima volta solamente nel corso di una scena flashback ne Il Risveglio della Forza, quella in cui Rey toccando la spada laser di Luke custodita nel forziere di Maz Kanata ha una visione di passato, presente e futuro della spada strettamente legata al Cavaliere Jedi di cui era alla ricerca.

ScreenRant fa riferimento per la sua teoria al libro Ultimate Star Wars New Edition, che svela alcuni dettagli sui personaggi in questione: è confermato il loro carattere misterioso, talmente elevato che non si conosce nemmeno la razza. Nella descrizione dei Cavalieri di Ren si legge che "sono i servitori più letali e misteriosi di Kylo Ren. Con i loro corpi ricoperti di una grezza armatura e i loro volti coperti in maniera permanente dalle maschere - un'eco del nuovo leader supremo stesso - anche la loro razza rimane un mistero. Quello che ovvio per chiunque sia stato in grado di vederli in azione è il loro talento nel combattimento e abilità marziali, egualmente di alto livello. Ciascun Cavaliere è dotato di un'arma unica e letale, adatta sia per combattimenti a distanza che ravvicinati".

La cosa non dovrebbe destare molta sorpresa. Persino un personaggio celebre poi divenuto cult nel corso degli anni come Boba Fett, non si è mai tolto l'elmo che copriva il suo volto. Proprio per quanto riguarda le maschere, si è parlato molto ultimamente dell'elmo di Kylo Ren, che nel nuovo film sfoggerà delle particolari "cicatrici".

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker arriverà nelle sale cinematografiche di tutto il mondo a dicembre 2019. Il film è scritto e diretto da J.J. Abrams e vedrà il ritorno di Daisy Ridley, Adam Driver, Oscar Isaac, John Boyega e Mark Hamill. A breve dovrebbe essere atteso l'arrivo del nuovo trailer ufficiale.