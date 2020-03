Star Wars: L'ascesa di Skywalker viene preso di mira dall'ultimo honest trailer

Il canale Youtube Screen Junkies ha pubblicato un nuovo episodio del suo celebre format honest trailer, in cui vengono prese di mira alcune delle opere più popolari, il tutto in chiave ironica ma che non manca di sottolineare eventuali difetti. Questa volta, a grande richiesta, è finalmente arrivato il turno di Star Wars: L'ascesa di Skywalker.

L'ultimo capitolo della cosiddetta trilogia sequel è stato decisamente controverso e ha presentato diverse scelte che hanno fatto discutere sostenitori e critici. Il filmato, che trovate in cima all'articolo, non manca di sottolineare questi aspetti, mentre riassume gli eventi principali con il solito modo esilarante che ha contraddistinto gli honest trailer in tutti questi anni.



Nel trailer viene poi sottolineato come il film diretto da J.J Abrams sia riuscito in un'impresa impossibile: "unire i fan che hanno amato Gli ultimi Jedi e quelli che lo hanno odiato, riuscendo a scontentare tutti". Qualunque sia la vostra posizione, il filmato è più che altro una buona occasione per farsi qualche risata e prendere le cose con più leggerezza nel ripercorrere le problematiche più o meno oggettive che hanno contraddistinto la pellicola.



Tra gli appuntamenti recenti, segnaliamo l'honest trailer di The Witcher, che ripercorre la prima stagione della serie targata Netflix e basata sui romanzi di Andrzej Sapkowski.



Per maggiori informazioni sull'ultimo film dell'universo di Star Wars, invece, vi rimandiamo alla recensione di Star Wars: L'ascesa di Skywalker.