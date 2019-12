In Star Wars: L'Ascesa di Skywalker vedremo finalmente Leila impugnare una spada laser!

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker sarà per ovvi motivi il canto del cigno di Leila Organa: il personaggio lascerà per sempre la saga in seguito alla triste scomparsa di Carrie Fischer, ma pare proprio che J. J. Abrams abbia trovato il modo di rendere decisamente memorabile anche questa sua ultima apparizione.

Nonostante la Forza scorra potente nella figlia di Anakin Skywalker, infatti, in tanti anni di permanenza nella saga creata da George Lucas mai l'abbiamo vista intraprendere un percorso di addestramento da Jedi, anzi: soltanto in Episodio VIII l'abbiamo vista finalmente utilizzare i suoi poteri per la prima volta, in quella che, tra l'altro, verrà indubbiamente ricordata nei secoli dei secoli come una delle scene più brutte mai girate in quel della galassia lontana lontana.

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker sembra però intenzionato a darci una soddisfazione in tal senso: stando a quanto mostrato nell'ultimo promo del film, infatti, pare proprio che in una o più scene di Episodio IX vedremo finalmente Leila impugnare una spada laser. Non sappiamo, ovviamente, in che contesto verrà inserita la scena, ma tanto basta a lasciarci con la convinzione che l'uscita di scena del personaggio possa essere qualcosa di memorabile come, effettivamente, la compianta Carrie Fischer meriterebbe.

Un nuovo poster di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker è intanto stato rilasciato da poco. Per i fan storici della saga, invece, potrebbe esserci un'altra piacevole sorpresa: pare ci sia la possibilità, infatti, che in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker facciano ritorno gli Ewok.