Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, una valanga di immagini ufficiali in alta definizione

A una settimana esatta all'uscita nelle sale italiane di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, l'atteso capitolo finale della saga inaugurata nel 1977 con Una Nuova Speranza, Disney ha pubblicato una serie di immagini ufficiali in alta definizione tratte dal film.

Le foto, che potete trovare nella galleria in calce alla notizia, mostrano nel dettaglio le sequenze svelate con i vari video promozionali della pellicola: dal teaser della Star Wars Celebration, passando per il filmato diffuso al D23 EXPO e arrivando infine al più recente trailer finale de L'Ascesa di Skywalker.

Nelle immagini vediamo i protagonisti Rey (Daisy Ridley), Finn (John Boyega) e Poe (Oscar Isaac), finalmente riuniti per combattere il Primo Ordine comandato da Kylo Ren (Adam Driver), insieme alla new entry Zorii Bliss (Keri Russell) e al ritorno di Billy Dee Williams nei panni di Lando Calrissian. Impossibile non notare anche i Cavalieri di Ren, mentre rimane nel mistero il ruolo dell'Imperatore Palpatine.

Diretto da J.J. Abrams, che torna per chiudere la trilogia dopo averla lanciata con il Risveglio della Forze, il film arriverà nelle sale italiane il 18 dicembre. Che ve ne pare di queste immagini? Fateci sapere la vostra, come sempre, nell'area dedicata ai commenti. Nel frattempo vi ricordiamo che è ora disponibile online la colonna sonora di John Williams.