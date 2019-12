Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, ecco la tragica storia della famiglia di Lando

Nel corso di questa prima trilogia di Star Wars targata Disney abbiamo avuto modo di conoscere più o meno tutto quanto riguarda le sorti dei personaggi storici della saga. Uno dei grandi ritorni di questo Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, però, ha lasciato il suo passato ammantato da un'ombra di mistero.

Si tratta ovviamente di Lando Calrissian: certo, il leggendario generale della Ribellione ci ha parlato del tempo trascorso con Luke a tentare di rintracciare il puntatore per il pianeta Hexagon, ma a parte questo non sappiamo nient'altro di come Lando abbia passato il tempo trascorso tra Episodio VI e Episodio VII.

A toglierci ogni dubbio è il libro Star Wars: The Rise of Skywalker - The Visual Dictionary, che ci racconta come il Primo Ordine abbia rapito i figli di buona parte dei membri della vecchia Ribellione, allo scopo di farne dei soldati. La famiglia Calrissian fu dunque tra quelle colpite dalla crudeltà dell'ordine capeggiato dal Leader Supremo Snoke.

Sembra però palese, a questo punto, il significato dello scambio di battute avvenuto sul finale del film tra Lando e Jannah: la ragazza è con ogni probabilità la figlia perduta di Lando, e chissà che in qualche film futuro la cosa non possa venire esplicitata.

