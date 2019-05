Star Wars: L'ascesa di Skywalker torna a mostrarsi in un nuovo video del dietro le quinte

Mentre godiamo ancora nell'ammirare le nuove e meravigliose immagini di Star Wars: L'ascesa di Skywalker, nono capitolo della saga fantascientifica e ultimo dedicato a Ray, Kylo Ren e agli altri personaggi, la LucasFilm ha diffuso online una nuova featurette sul dietro le quinte del film diretto da J.J. Abrams.

Il video è sempre parte di quel first look di Vanity Fair che ci ha permesso di vedere le immagini ufficiali, in via ovviamente esclusiva, e nel filmato si possono vedere infatti sequenze inedite delle riprese, documentate dalla grande Annie Leibovitz. Dice anzi Abrams: "Avere Annie a documentare il nostro lavoro è davvero un regalo". Gli fa eco Kathleen Kennedy: "Annie è stata parte di questa saga per 40 anni [è la sua sesta set visit] e sta condividendo il culmine della saga con tutti noi. È un onore incredibile averla ancora qui per cogliere i migliori momenti della produzione".



Alcune star del film sono anche intervenute nel video per parlare delle loro emozioni riguardo alla fine della nuova trilogia. Inizia Daisy Ridley: "Sono molto nostalgica, perché per molti, molti versi non si fanno esperienze del genere molto spesso, nella vita". Poi Oscar Isaac: "Mi mancherà davvero molto" e infine John Boyega: "Io, Daisy e Oscar: è come un istante importante nelle nostre vite. Lo è davvero".



Star Wars: L'ascesa di Skywalker uscirà nelle sale italiane il prossimo 18 dicembre 2019.