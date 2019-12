Star Wars: L'Ascesa di Skywalker è già nella top 10 dei maggiori incassi del 2019

Il botteghino delle vacanze si è rivelato fruttuoso per un'ampia varietà di film quest'anno, con le vendite complessive dei biglietti che hanno raggiunto i $200 milioni nell'ultimo fine settimana del 2019, un aumento del 6,3% rispetto al 2018.

Star Wars: Rise of Skywalker di Disney e Lucasfilm guida la carica, con $361 milioni in Nord America dopo i $72 milioni di questo fine settimana. Il terzo e ultimo capitolo della trilogia sequel diretto da JJ Abrams ha raccolto $136 milioni nel corso dei cinque giorni di Natale, e dopo meno di due settimane al cinema ha generato $705 milioni in tutto il mondo: ad oggi si attesa come il decimo film col maggior incassi dell'anno a livello internazionale e il settimo negli Stati Uniti.

Nel frattempo, Little Women di Greta Gerwig parte molto bene $16,5 milioni di dollari incassati durante il fine settimana, un risultato solido per Sony e New Regency, che hanno sborsato circa $40 milioni per produrre il film, forte del gargantuesco cast che include Saoirse Ronan, Florence Pugh, Timothee Chalamet, Emma Watson, Bob Odenkirk, Meryl Streep e Laura Dern.

Leggermente più basso nelle classifiche al botteghino il thriller della A24 Uncut Gems, che ha debuttato alla settima posizione con $9,5 milioni nel weekend e $18,8 milioni dall'apertura di mercoledì (è il miglior debutto di sempre su cinque giorni per il distributore indipendente).

Jumanji: The Next Level di Sony e Frozen 2 della Disney hanno però eclissato i nuovi arrivati, col sequel action di Dwayne Johnson e Kevin Hart che ha incassato $59 milioni da mercoledì, spingendo il suo conteggio nazionale a $175,45 milioni, mentre il film d'animazione con altri $16,5 milioni durante il fine settimana e $26 milioni sui cinque giorni festivi è salito a $421 milioni in Nord America e $1,21 miliardi in tutto il mondo, cifre che gli consentono di superare Minion del 2015 ($ 1,15 miliardi) per diventare il terzo film d'incasso più alto della storia.

Al quinto posto, Spies in Disguise di Disney-Fox che ha debuttato con $13 milioni di dollari nel weekend da tre giorni, con $29 milioni dal giorno di Natale).

Cade a picco fino alla nona posizione Cats, il nuovo musical di Tom Hooper, che incassato dei deludenti $8,7 milioni deludenti durante il lungo weekend di vacanza, per un totale di $17 milioni. Il budget di produzione, lo ricordiamo giusto per girare il coltello nella piaga, è arrivato a $100 milioni.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo al bacio incestuoso in Star Wars IX e alla teoria secondo cui Palpatine abbia creato Anakin Skywalker.