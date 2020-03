Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, svelato un inquietante dettaglio sul padre di Rey

Nei giorni scorsi è stato rivelato da un romanzo ufficiale della saga di Star Wars che il Palpatine visto ne L'Ascesa di Skywalker era un clone, idea che JJ Abrams avrebbe voluto inserire ne Il Risveglio della Forza ma che in seguito è stata rimossa anche dalla sceneggiatura dell'ultimo film.

Il romanzo però ha fatto luce su questo inquietante dettaglio, e adesso grazie agli utenti di Reddit (che hanno iniziato a postare sul portale le pagine del libro in questione) è stato confermato che anche il padre di Rey era un clone dell'Imperatore.

Se Palpatine fosse stato il nonno di Rey a livello biologico, infatti, allora ci sarebbe dovuta essere anche una nonna - povera lei - ma a quanto pare per il Signore dei Sith la procreazione come la intende il resto dell'umanità è troppo complicata: per facilitare le cose, avrebbe aggirato l'ostacolo del dover concepire un figlio clonando una versione giovane di se stesso, e questa un giorno si sarebbe innamorata e avrebbe concepito Rey con un'umana.

Nel romanzo, infatti, nella scena su Exegol, durante il Rituale Sith di Palpatine Rey ha una visione del passato di suo nonno: in pratica, ai tempi de Il Ritorno dello Jedi, tramite le sue conoscenze della Forza Palpatine tentò di spingere la sua coscienza nel corpo di un clone, ma si sarebbe scoperto che il "trasferimento fu imperfetto" e che i suoi servitori Sith decisero di preparare un altro ospite per la "coscienza" di Palpatine. Un ulteriore tentativo viene descritto nel libro come un "fallimento privo di forza", ma viene lasciato intendere che quel clone alla fine sarebbe diventato il padre di Rey.

Niente affatto complicato. Voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.