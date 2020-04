Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, svelata la vera storia della spada di Dark Rey

Dopo avervi anticipato qualche dettaglio nascosto sulle spade laser viste in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, oggi vi sveliamo la vera storia dell'arma usata dalla Dark Rey durante la celebre sequenza onirica del film di JJ Abrams.

L'archivista di Lucasfilm Madlyn Burkert ha spiegato che, per qualcosa che è stato solo sullo schermo per appena 15 secondi , la produzione ha creato diversi retroscena.

Anzitutto, la spada laser di Dark Rey ha alcune qualità simili all'arma usata dalla Rey buona. Nel romanzo di The Rise of Skywalker viene rivelato che Rey stava lavorando su una spada laser doppia molto prima di vedere la versione rossa utilizzata da Dark Rey nella visione della Forza. Questo spiega la versione pieghevole a doppia lama che vediamo sullo schermo, o almeno da dove nasce l'idea che Rey sogna. Tuttavia, Lucasfilm ha scelto di andare in una direzione diversa, afferma Madlyn Burkert. "I primi progetti prevedevano che la spada del Lato Oscuro fosse creata da uno staff personale di Rey, ma a quel punto sarebbe stata troppo simile con la versione del suo personaggio da Lato Chiaro", osserva Burkert.

I dettagli rossi sulla spada laser di Dark Rey non erano una coincidenza e originariamente erano pensati come una citazione cenno alla lama di Darth Maul della trilogia prequel.

