Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, svelata la vera storia di Exegol

Uno dei difetti di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker (e, se vogliamo, dell'intera trilogia sequel) è stato quello di saltare a piedi pari troppe spiegazioni importanti: l'origine della famosa diade nella Forza, ad esempio, ma anche la storia di un pianeta come Exegol oggettivamente difficile da ignorare per tutto questo tempo.

Esattamente come per altre questioni (quella relativa al clone di Palpatine, su tutte) i romanzi usciti dopo l'arrivo del film in sala stanno però continuando a cercare di tappare qualche buco: nell'edizione per ragazzi del romanzo di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, ad esempio, abbiamo finalmente ricevuto un'accenno alle origini di Exegol.

Nel libro, infatti, Rey legge quanto segue in un antico testo Jedi: "I Sith erano tanti, ma spesso venivano governati da Due. I Semi dei Jedi sono stati Piantati in tutta la Galassia, su Ossus, Jedha, Xenxhiar e Altri. I Sith non hanno Semi, ciò che loro Piantano non Cresce. I Sith sono Saccheggiatori di Mondi, ed hanno solo Smania di Distruggere ogni Habitat Fertile come Korriban, Ziost, Ixigul, Asog e Altri".

Non è moltissimo, ma è comunque qualcosa: Exegol (Ixigul, nella versione arcaica) fu un tempo un pianeta fertile, e non nacque quindi già come santuario Sith. Cosa ne pensate? È abbastanza o è ancora troppo poco per giustificarne l'esistenza?

Nel frattempo, in un video ci è stata mostrata la tempesta di sabbia che colpì il set di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker; di recente, invece, è stato svelato il passato di un personaggio di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker che è riuscito a farsi amare da tutti i fan della saga.