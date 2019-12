Star Wars: L'Ascesa di Skywalker supera Avengers: Infinity War alle anteprime del giovedì

Nonostante il pronosticatile flop in Cina, Star Wars: L'Ascesa di Skywalker ha incassato ben $40 milioni di dollari alle anteprime del giovedì negli USA registrando un risultato poco al di sotto de Gli Ultimi Jedi.

Secondo quanto riportato da Variety, gli analisti ora prevedono un primo weekend domestico da circa $200 milioni.

Pur non avengo raggiunto i risultati ottenuti nel 2015 da Il Risveglio della Forza ($60 milioni) e nel 2017 dal discusso Gli Ultimi Jedi ($45 milioni), il film di J.J. Abrams ha firmato il quinto più grande giovedì di anteprima dietro solo a Avengers: Endgame ($60 milioni), Harry Potter e i Doni della Morta - Parte 2 ($44 milioni) e i due capitoli precedenti, superando i $39 milioni ottenuti da Avengers: Infinity War.

Il capitolo finale della Skywalker saga ha debuttato anche in 46 mercati internazionali (tra cui l'Italia), dove nei primi due giorni ha incassato $59.1 milioni. Come detto l'unico flop per il momento è stato in Cina, dove l'incasso di $3,6 milioni ha confermato il poco interesse del paese nei confronti della galassia lontana lontana.

Il film è attualmente in programmazione nelle sale italiane. Per altri approfondimenti potete leggere la nostra recensione di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker e dare un'occhiata ai cameo da non perdere di Episodio IX.